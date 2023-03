Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ga me hier niet bemoeien met Schulting en Knegt’ Jeroen Otter duikt op in Seoul: ’Mijn handen jeuken om weer aan de slag te gaan’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jeroen Otter - goed gebruind dankzij zijn reis door Patagonië - poseert in zijn hotel, vlak na aankomst in Seoul. Ⓒ Orange Pictures

Op luchthaven Incheon in de buurt van Seoul arriveerde vrijdagmiddag een opvallende gast. Jeroen Otter, de bondscoach achter de grote successen van wereldtoppers als Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt, zit dit weekeinde op de tribune tijdens de WK shorttrack. Het is de eerste grote wedstrijd die de 58-jarige geboren Amsterdammer bezoekt sinds hij vorig jaar mei een sabbatical inlaste. In de hoofdstad van Zuid-Korea doet de ’Coach van het Jaar 2022’ zijn verhaal.