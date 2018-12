Pogba plots poeslief voor Mourinho

De Franse sterspeler zat vaak op de bank bij Manchester United en mocht zelfs geen aanvoerder zijn van de Portugese coach, maar toch heeft Pogba de vorige week ontslagen trainer best hoog zitten.

,,We hebben prijzen gewonnen met José en daar dank ik hem voor. Ook al was onze relatie soms moeizaam, hij heeft wel een beter mens van mij gemaakt'', zei de middenvelder.

Pogba mocht zaterdag onder de nieuwe coach Ole Gunnar Solskjaer weer in de basis beginnen. Hij speelde verdienstelijk in de wedstrijd tegen Cardiff City, die Manchester United won met 5-1.

,,Het was een prima prestatie van het team en we zijn allemaal blij dat de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer zo goed is gegaan. Laten we het verleden laten rusten en op deze weg doorgaan, want het is niet de bedoeling dat we de volgende wedstrijd weer verliezen.''