Rummenigge gelooft in inhaalrace Bayern

Die boodschap gaf voorzitter Karl-Heinz Rummenigge af na de overtuigende zege van de Beierse ploeg zaterdag op Eintracht Frankfurt (3-0). ,,Deze overwinning krijgt een uitroepteken. We spelen weer het voetbal dat we gewend zijn van Bayern.''

De topclub uit München beleefde dit seizoen een matige start en raakte al snel achter op koploper Borussia Dortmund. Er werd bij de 'Recordmeister' al volop gespeculeerd over een voortijdig vertrek van trainer Niko Kovac, maar van die sombere stemming is geen sprake meer. ,,We hebben goed gereageerd in de mini-crisis. Niko en het team zijn weer een eenheid'', meende Rummenigge.

Bayern begint in januari de tweede competitiehelft met 6 punten achterstand op Dortmund. Mogelijk komen er de winterse transferperiode versterkingen, hoewel Rummenigge zei dat daarover nog geen beslissingen zijn genomen. Er wordt gesproken over het werven van de Franse international Lucas Hernandez van Atlético Madrid en de Duitse international Timo Werner van RB Leipzig.

