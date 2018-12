Ajax neemt ook lastige horde Utrecht

Van de laatste negen uitwedstrijden in de Eredivisie uit bij FC Utrecht werd immers maar twee keer door Ajax gewonnen. De club uit de Domstad is dan ook met recht dé angstgegner voor de recordkampioen gebleken. De vraag was dan ook of de ommekeer in deze resultaten dan ook gemaakt kon worden in een seizoen waarin de Amsterdammers wedstrijden met behoorlijk veel gemak winnen.

Ajax domineerde de beginfase, waarbij de pegel van Hakim Ziyech het meest in het oog sprong. Zijn inzet werd echter goed gekeerd door doelman David Jensen. De Amsterdammers hadden meer balbezit, waarbij FC Utrecht vooral loerde op de uitbraak.

In de 14e minuut kwam toch de beloning voor Ajax. Bij een aanval van de ploeg van Dick Advocaat werd balverlies geleden, waarbij ineens Ajax in een overtalsituatie terechtkwam. Dat werd door Daley Blind en Kasper Dolberg uitstekend uitgespeeld, waarbij de Deen het eindstation was: 0-1.

Kasper Dolberg maakt de 0-1. Ⓒ ANP

Domineren

De equipe van trainer Erik ten Hag was het eerste half uur dan ook heer en meester. Een ziedend schot van Ziyech vloog net naast. Utrecht kon slechts bij uitbraken wat speldenprikjes uitdelen, maar voor echt gevaar zorgde dit niet. Bij de Ajax-aanvallers had alleen Dusan Tadic het heel lastig met Sean Klaiber.

De grootste mogelijkheid voor FC Utrecht diende zich op het half uur. Een vrije trap van Oussama Tannane vanaf de zijkant scheerde door uitstekende verdedigen van Matthijs de Ligt net langs het doel van André Onana. Zonder het ingrijpen van De Ligt had Willem Jansen de bal tegen de touwen kunnen werken.

Higler

In de 37e minuut leek er nog een klein twijfelgevalletje te zijn; Blind nam de bal aan met schouder/arm op de rand van zijn eigen zestienmeter, maar leidsman Dennis Higler zag er niets in. De rust werd dan ook gehaald met een 0-1 tussenstand, waarbij de Amsterdammers terecht met een voorsprong de kleedkamer opzochten.

Na rust eenzelfde spelbeeld, Ajax meer aan de bal, maar in de 53e minuut was Tannane bij een uitbraak heel dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot werd van richting veranderd, waardoor het leder centimeters naast de goal van Onana belandde.

VAR

Maar twee minuten later, na een splijtende pass op Tadic, mocht Ajax een strafschop gaan nemen. Terwijl Tadic de bal - niet best - teruglegde, werd Dolberg door Jansen aan zijn shirt getrokken. Higler zag het niet, maar de VAR wel. Op aandringen van de aanwezige video assitant referee ging Higler toch maar kijken en dat resulteerde in een penalty. Tadic had daar geen moeite mee: 0-2.

Higler bekijkt het VAR-moment. Ⓒ ANP

En daar had het Utrecht-publiek wél veel moeite mee, want vlak naast doelman Onana werd er vervolgens vuurwerk gegooid. De sluitpost schrok behoorlijk. Higler kon niets doen dan de wedstrijd tijdelijk staken. Utrecht kan dan ook een flinke boete verwachten.

Toch vocht Utrecht zich daarna nog terug in de wedstrijd. In de 74e minuut kopte Nick Venema een afgemeten voorzet van Klaiber tegen de touwen: 1-2 en de hoop was weer levend op de Bunnikside.

De Amsterdammers waren het op dat moment even kwijt. Een ziedend schot van Utrecht eindigde op de vuisten van Onana, in de rebound kon Noussair Mazraoui net erger voorkomen. Een minuut later had Timo Letschert een aardige kopkans, maar die inzet eindigde over.

Op slot

In de 85e minuut kreeg Ziyech echter dé kans om het duel in het slot te schieten. Na een afgeslagen Utrecht-corner kreeg Ziyech zomaar vrije doortocht, ook omdat Jensen besloot niet uit te komen. Maar een-op-een wist de Deense keeper met de voet te redden.

In de slotfase probeerde de ploeg van Advocaat het nog wel, maar tot een treffer leidde het niet meer. Althans, niet voor de Utrechters. In de 95e minuut- na een prachtige solo van Ziyech, mocht Frenkie de Jong het duel definitief op slot schieten: 1-3.