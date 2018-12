De Ligt: ’PSV doet het nóg beter’

„Je geeft een goal weg, toen werd het nog heel spannend”, vertelde aanvoerder Matthijs de Ligt aan FOX Sports. „Buiten die tegengoal hebben we genoeg kansen gehad om vaker te scoren, maar drie keer scoren uit bij Utrecht kunnen we tevreden mee zijn.”

In de tweede helft kreeg Ajax een strafschop na een overtreding van Willem Janssen op Kasper Dolberg. „Als Dolberg vraagt om een penalty weet ik dat het een penalty is. Ik had er wel vertrouwen in”, zei De Ligt.

Willem Janssen in duel met Kasper Dolberg. Ⓒ ANP Pro Shots

Ajax heeft na zeventien speelronden 46 punten, twee minder dan koploper PSV. „We zijn bezig aan heel goede reeks. PSV doet het nóg beter. We moeten aan de bak in de tweede seizoenshelft”, besloot De Ligt.

