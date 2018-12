Janssen voelde penalty Ajax aankomen

„Ja, ik had al een voorgevoel”, zei Janssen in gesprek met FOX Sports. „Ik probeerde hem zo vast te houden dat het net geen penalty was. Dolberg had de bal niet gehaald. Maar ik was te laat. Hij kan hem geven. Jammer genoeg floot hij niet in mijn voordeel.”

Na de aansluitingstreffer van Nick Venema had Utrecht nog even uitzicht op een punt. „Dat was een goeie goal. We gingen volle bak spelen, maar ook één op éen. Maar natuurlijk moesten we ook weer ruimte weggeven.”

Uiteindelijk zegevierde Ajax met 1-3 door een late derde goal van Frenkie de Jong.

Bekijk ook: Ajax neemt ook lastige horde Utrecht