Inter gooit Nainggolan uit selectie

De Belgische middenvelder is disciplinair geschorst. De Italiaanse club hield het op de website bij een korte mededeling, waarin niets werd gezegd over de reden van de straf.

Naar verluidt was hij te laat gekomen voor de training. Nainggolan moet nu waarschijnlijk de thuiswedstrijd op tweede kerstdag tegen Napoli overslaan. Inter staat derde in de Serie A met 33 punten, Napoli is de nummer twee met acht punten meer.

Nainggolan stond zaterdag nog in de basis tegen Chievo Verona (1-1). De 30-jarige Belg werd halverwege de tweede helft gewisseld door trainer Luciano Spalletti.

Inter betaalde afgelopen zomer 24 miljoen euro aan AS Roma om Nainggolan over te nemen. De Belg was in Rome geliefd bij het publiek, maar zijn uitspattingen buiten het veld leidden ertoe dat de clubleiding van hem af wilde.