Einde seizoen voor Veerman

Veerman liep zaterdag in het duel uit de tweede Bundesliga met FC Magdenburg een zware knieblessure op. Hij bleek de banden in zijn rechterknie te hebben gescheurd en zal een van de komende dagen worden geopereerd. De club uit Hamburg verwacht Veerman dit seizoen niet meer terug op het veld.

Veerman kwam afgelopen zomer over van sc Heerenveen. „Het is heel triest dat Henk zich zo zwaar geblesseerd heeft”, reageerde trainer Markus Kauszinski. „We gaan er alles aan doen om te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer in ons midden is.”

