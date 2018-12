Zure uitschakeling voor Van der Voort

De Nederlander verkocht zijn huid duur tegen Chris Dobey. Uiteindelijk moest hij met 4-3 in sets buigen voor de Engelsman. Van der Voort zat met zijn gemiddelde (93,43) een paar punten onder dat van Dobey, maar op het gebied van dubbels waren beide darters ijzersterk.

Van der Voort keek twee keer tegen een achterstand aan maar leek bij een 3-2-voorsprong in sets op weg naar een plaats in de achtste finales. Met 3-0 in legs kwam Dobey weer op gelijke hoogte waarna de Engelsman de zevende set met 3-1 in zijn voordeel besliste.

Van der Voort kwam vorig jaar een ronde verder waarin hij toen strandde tegen Raymond van Barneveld.

Dobey krijgt in de vierde ronde een speler van wereldformaat voor de kiezen. Dan is Gary Anderson zijn opponent. De Schot won zaterdagavond met de hakken over de sloot van de Nederlander Jermaine Wattimena: 4-3 in sets.

