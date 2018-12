Brand beste in blubberrit van Namen

De Nederlands kampioene was in haar element op het loodzware modderparcours in de Belgische plaats.

Brand boekte haar derde zege van het seizoen. Ze was eerder de beste in de wereldbeker in het Tsjechische Tabor en in de Druivencross in Overijse.

Bekijk ook: Verrassende Brand in Tabor

Na twee ronden zette de 29-jarige Brand zich aan kop van de wedstrijd. Ze kon beter dan wie ook overweg in de glibberige sporen en op de steile hellingen. Geleidelijk aan nam ze afstand van Marianne Vos en Annemarie Worst, die duelleerden om de overige twee ereplaatsen.

Vos spurtte op 27 seconden achterstand naar de tweede plaats en verstevigde haar leidende positie in het wereldbekerklassement. Worst werd derde.