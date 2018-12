Ajax maakt indruk op Advocaat

„Zij waren gewoon de dominante en bovenliggende partij”, erkende de Hagenaar. „Ajax heeft gewoon te veel kwaliteit. We wilden duels aan gaan, maar dat is lastig met De Ligt, Blind, Schöne en De Jong. Zij nemen de ballen zo goed aan dat wij steeds te laat kwamen.”

„We komen na die 2-1 van Venema wel iets beter in de wedstrijd. Dan hoop je nog even dat het 2-2 wordt. Dat was tegen alle verhoudingen in geweest. Maar dat maakt dan niet uit natuurlijk. Of we niet beter de hele wedstrijd opportunistischer hadden kunnen spelen? Ja, dat zou kunnen. Maar ik ga niet voor één wedstrijd alles overhoop gooien. We moeten de punten normaal gesproken niet tegen Ajax pakken.”