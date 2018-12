Koeman over De Jong: ’Ik weet soms niet wat ik zie’

„Al met al mag ik wel tevreden zijn”, zei de middenvelder van Ajax met een glimlach, even nadat hij zijn treffer uitvoerig met de meegereisde aanhang uit Amsterdam had gevierd.

De Jong is volgens Ronald Koeman misschien wel de grootste reden achter de successen van het Nederlands elftal in de Nations League. ,,Als ik hem zie spelen, dan weet ik soms niet wat ik zie", zei de bondscoach. Erik ten Hag was in De Galgenwaard ook weer vol lof over zijn middenvelder. ,,Hij deed weer heel mooie en nuttige dingen", aldus de trainer van Ajax.

Dusan Tadic en Frenkie de Jong Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ajax raakt De Jong komende zomer zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint-Germain en incasseert 75 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder verkiest de Franse topclub dan verrassend boven Manchester City.

,,Ik ben blij dat ik niet meer achterin maar op het middenveld voetbal. Maar ik weet ook dat ik nog aan veel punten moet werken. Mijn afstandsschot moet beter, zodat ik tegen defensieve ploegen vaker het verschil kan maken. Soms moet ik een medespeler die dichtbij staat overslaan en meer de diepte zoeken. Mijn lange pass met rechts en links kan ook iets beter. Daar gaan we aan werken", beloofde de middenvelder die eerst in New York en Jamaica van een vakantie gaat genieten.

Bekijk ook: Ten Hag uiterst tevreden de winterstop in

Bekijk ook: Janssen voelde penalty Ajax aankomen

Bekijk ook: Ajax neemt ook lastige horde Utrecht