Schmeichel ziet directeur-rol bij United wel zitten

Schmeichel vindt dat United er goed aan zal doen een directer voetbalzaken aan te wijzen. Naar schijnt is de club van plan er op korte termijn een aan te nemen. „Ik overweeg serieus om mijzelf aan te melden als er een vacature komt”, zegt Schmeichel tegen het Engelse BBC.

Er gebeurt nogal wat de laatste tijd bij de Red Devils. José Mourinho werd de laan uitgestuurd en middels een tweet lekte het uit dat Ole-Gunnar Solskjaer het roer tot het eind van het seizoen zal overnemen.

„Het is nogal wat. Alle ogen zijn op jou gericht, maar daar ben ik niet bang voor. Het zou een grote verandering voor mij zijn”, gaat de United-legende verder. „Ik wil mijzelf weer mengen in het voetbal.”

De 129- voudig Deens international vindt het een goed idee dat United op zoek is naar een directeur voetbalzaken. „Het is vooral belangrijk dat de clubcultuur weer terugkomt en dat United zijn oude identiteit weer terugwint. Een beetje meer van de oude Ferguson-cultuur zou de club goed doen”, stelt Schmeichel, die graag een oud-Unitedspeler de functie van directeur voetbalzaken ziet bekleden.

Schmeichel won vijf Premier League-titels met de Engelse recordkampioen en één keer de Champions League. De Deen wil graag de vacature vullen, maar hij blijft - zoals hij tijdens zijn spelerscarrière ook altijd is geweest - kritisch op zichzelf. „Ik vraag mijzelf eerst altijd af of ik de benodigde kwaliteiten in huis heb. Zodra ik daar een antwoord op heb, dan stop ik direct mijn naam in de hoge hoed”, zegt Schmeichel die na de feestdagen bekend maakt wat hij gaat doen.