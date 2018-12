Modderpoel ligt Van der Poel

De Europees kampioen was onnavolgbaar op het glibberige modderparcours in de Waalse stad. Hij boekte zijn zeventiende overwinning van dit seizoen en zijn vierde in de wereldbeker. Van der Poel had zaterdag ook al de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen.

De Nederlander liet in het begin van de wedstrijd Laurens Sweeck en Toon Aerts even uitrazen, maar in de tweede van de negen af te leggen ronden was zijn geduld al op.

Met een vloeiende beweging passeerde hij Aerts in de blubber en nam resoluut de leiding. Ronde voor ronde nam hij verder afstand van de concurrentie. De Belg Wout van Aert eindigde op grote achterstand als tweede.

