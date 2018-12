Weer teleurstelling Feyenoord

Iets meer dan twee dagen na het gewonnen bekerduel tegen FC Utrecht (1-0) stond een lastig uitduel in Den Haag op de kalender van Feyenoord. De Rotterdammers moesten het doen zonder vice-aanvoerder Jordy Clasie, die tegen Utrecht geblesseerd uitviel. Renato Tapia werd door trainer Giovanni van Bronckhorst opgesteld als vervanger.

Met zelfvertrouwen, getankt na de zege in de beker, begon Feyenoord aan de wedstrijd tegen ADO. De eerste tik werd echter uitgedeeld door de thuisploeg. Het kostte ADO slechts vier minuten om de openingstreffer te maken. Clubtopscorer Nasser El Khayati schoot een vrije trap bijzonder fraai achter Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Nasser El Khayati mikt de bal over de muur en achter Feyenoord-keeper Justin Bijlow. Ⓒ ANP Pro Shots

Tandem

Het lukte de bezoekers voor het rustsignaal niet om tot al te grote kansen te komen. ADO kwam na het doelpunt weliswaar amper van de eigen speelhelft af, maar de ploeg van trainer Alfons Groenendijk bevond zich weinig in gevaarlijke situaties. Totdat Feyenoord in de laatste minuten van de eerste helft toesloeg. Het tandem Robin van Persie en Steven Berguis liet weer van zich spreken. De twee linkspoten wisten elkaar in de kleine ruimtes weer makkelijk te vinden. Op aangeven van Van Persie kon Berghuis eenvoudig afronden.

Het wedstrijdbeeld veranderde de tweede helft niet. Feyenoord met de bal en ADO die met compact verdedigen de weg naar het doel probeerde te versperren. Het verschil werd pas na 68 minuten gemaakt. Sam Larsson soleerde vanaf links richting het strafschopgebied en schoot de bal fraai in de lange hoek.

Haags Kwartiertje

Direct na het doelpunt begon ADO de boel op te jagen. Het resulteerde tijdens het begin van het ’Haags Kwartiertje’ tot een tweede gele kaart voor Feyenoord-back Bart Nieuwkoop en een strafschop voor de thuisploeg.

Scheidsrechter Kevin Blom legde de bal in eerste instantie net buiten de zestien, maar de VAR greep in. Uit de beelden bleek - zo concludeerde Blom ook - dat de overtreding toch binnen het strafschopgebied gemaakt werd. El Khayati ging achter de bal staan en zette ADO weer op gelijke hoogte.

Met een man meer lukte het ADO niet om alsnog de overwinning uit het vuur te slepen. Met de puntendeling heeft Feyenoord opnieuw een teleurstelling te verwerken gekregen.

