Vitesse wint niet van De Graafschap

De Graafschap, dat in de laatste zes duels welgeteld één punt had gepakt, begon voortvarend met een doelpunt in de 11e minuut van Frank Olijve. De middenvelder kwam vanaf rechts het strafschopgebied in en passeerde doelman Eduardo in de verre hoek.

Nadat Rasmus Thelander al op de paal had gekopt, zorgde Martin Ødegaard kort voor rust voor de gelijkmaker. De Noor kreeg de bal van De Graafschap-verdediger Jordy Tutuarima voor de voeten gekopt en schoot beheerst raak.

Trainer Henk de Jong, die ten opzichte van vorige week Stef Nijland had vervangen door Fabian Serrarens, zag zijn ploeg na een klein uur weer op voorsprong komen. Furdjel Narsingh passeerde Eduardo na een pass door het midden van Serrarens.

De Slowaak Matus Bero maakte in de 65e minuut weer gelijk. Aan beide kanten volgden nog goede kansen. Zo schoot Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen tegen de lat en zag aan de andere kant Delano Burgzorg zijn inzet voorlangs gaan. Vitesse sluit de eerste seizoenshelft af als de nummer vijf van de eredivisie, De Graafschap staat laatste.