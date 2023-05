VIDEO Phil Neville verliest zelfbeheersing na nederlaag: ’Show some f*cking respect’

De trainer van Inter Miami CF, de club van David Beckham, werd na afloop van de 3-1 nederlaag tegen Orlando City bevraagd op de persconferentie. Toen tijdens een antwoord van Neville een journalist wat zei, won de frustratie het even van de zelfbeheersing. „Mag ik uitpraten? Of ga je me onderbreken? Want ik onderbreek jouw vraag niet, dus onderbreek mij ook niet”, waarna Neville eindigde met „so show some f*cking respect.”

Net voordat Neville wilde verder gaan met het antwoord, realiseerde hij zich welk woord hij net had gebruikt. „Sorry voor het taalgebruik”, zei de Engelsman.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Het in 2018 opgerichte Inter Miami, waar Nick Marsman onder contract staat, eindigde afgelopen seizoen nog als zesde in de Eastern Conference van de MLS en haalde zodoende voor het eerst de play-offs, waarin het snel werd uitgeschakeld. Dit seizoen verloopt vooralsnog allesbehalve goed. De club verloor zijn laatste twee duels en staat na dertien wedstrijden twaalfde van de vijftien. Wel haalde het de achtste finale van de US Open Cup.

Neville speelde gedurende zijn loopbaan als voetballer voor Manchester United, waarmee hij vele prijzen won, en Everton. Daarnaast kwam hij tot 59 interlands voor Engeland.