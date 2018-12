Atlanta United bevestigt komst De Boer

De 48-jarige Noord-Hollander ondertekent een meerjarig contract bij de Amerikaanse kampioen Atlanta United. De Boer volgt de Argentijn Gerardo Martino op bij de club die afgelopen seizoen de titel pakte in de Major League Soccer (MLS).

Bekijk ook: De Boer vertrekt naar Verenigde Staten

Bekijk ook: De Boer met Trustfull naar Atlanta

Atlanta United werd in 2014 opgericht en debuteerde vorig jaar in de MLS. De club uit de staat Georgia werd in zijn tweede seizoen al kampioen.