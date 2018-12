Ambitieuze El Khayati hoopt op mooie club

„Wel lekker om net voor de winterstop nog twee goals erbij te hebben”, zei de blikvanger van ADO Den Haag, die scoorde uit een vrije trap en een strafschop. „Jammer dat we niet drie punten hebben gepakt, want er zat na die rode kaart wel meer in. Maar een punt tegen Feyenoord is ook altijd goed.”

Bekijk ook: Weer teleurstelling Feyenoord

El Khayati maakte in de eerste seizoenshelft twaalf doelpunten en leverde ook nog eens vijf assists. Op de topscorerslijst van de eredivisie moet de geboren Rotterdammer alleen PSV-spits Luuk de Jong (veertien treffers) voor zich dulden.

De 29-jarige middenvelder, die eerder jarenlang in Engeland speelde, wil graag hogerop en staat open voor een nieuw avontuur. „Ik wil vooral lekker voetballen. Ik heb ambities en als er straks een mooie club komt, dan is dat oké. Zo niet, dan blijf ik lekker hier”, aldus El Khayati bij FOX Sports.