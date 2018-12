Wolfsburg in slotminuut langs Augsburg

Halverwege de wedstrijd ging Wolfsburg nog comfortabel aan de leiding. Het stond bij rust 0-2 door doelpunten van Josuha Guilavogui en William.

Via Rani Khedira en Sergio Córdova kwam Augsburg in het eerste kwartier na rust weer op gelijke hoogte. De wedstrijd leek in een gelijkspel te gaan eindigen, maar na een snelle uitbraak door een goede uittrap van keeper Koen Casteels tikte Yannick Gerhardt een voorzet vanaf de rechterflank in de 89e minuut met links binnen.

Bij Wolfsburg deed Wout Weghorst de hele wedstrijd mee en bij de thuisploeg gold hetzelfde voor Jeffrey Gouweleeuw.

Wolfsburg, dat vijfde staat, is bezig aan een indrukwekkende reeks. Van de laatste zes wedstrijden in de Bundesliga won het er vijf. Augsburg zit in een mindere fase en heeft sinds 27 oktober niet meer gewonnen.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.