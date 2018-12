Wade met hangen en wurgen langs Brown

The Machine balanceerde op de rand van uitschakeling tegen Keegan Brown, maar won uiteindelijk toch met 4-3.

Wade verloor direct zijn eerste set en zag Brown op zijn beurt wél zijn eigen set houden. Zo keek Wade na twee sets tegen een 2-0 achterstand aan, maar verkleinde die tot 2-1. Brown tilde vervolgens de marge weer naar twee, maar Wade zorgde er met twee gewonnen sets op rij voor dat de stand weer in evenwicht was en een zevende set noodzakelijk was. Die won de Engelsman met 3-1.

Van der Voort

Eerder op de zondagmiddag plaatsten ook Chris Dobey (ten koste van Vincent van der Voort) en Brendan Dolan (hij schakelde Mervyn King uit) zich voor de laatste zestien van het WK. Zondagavond zijn er nog drie partijen in Ally Pally.

