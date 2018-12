Promes kan puntverlies Sevilla niet voorkomen

Barcelona en Atletico Madrid, de concurrenten in de titelstrijd in Spanje, wonnen zaterdag al, dus moest Sevilla winnen om niet achterop te raken. De Andalusiërs morsten echter twee punten bij Leganes: 1-1. De ploeg uit het zuiden van Spanje kwam daarmee nog goed weg, want de gelijkmaker viel pas in blessuretijd.

Sevilla begon de tweede helft met tien man. Franco Vazquez had op weg naar de kleedkamers arbiter Alejandro Hernandez een en ander toegevoegd en kreeg daarvoor de rode kaart.

Tot het tiental dat weer naar buiten kwam, behoorde ook Quincy Promes met zijn elfde invalbeurt. Het stond op dat moment al 1-0 voor de ploeg uit de voorstad van Madrid, door een vroeg doelpunt van Mikel Vesga. Ibrahim Amadou was dichtbij bij de gelijkmaker. Hij kopte tegen de paal. In de blessuretijd kopte Wissam Ben Yedder alsnog raak, op aangeven van Roque Mesa: 1-1.

Sevilla kwam op 32 punten. Barcelona heeft er na de zege op Celta de Vigo (2-0) vijf meer. Atletico versloeg zaterdag Espanyol (1-0) en heeft 34 punten.

