Monsterzege Tottenham bij Everton

Bij rust leidde Tottenham Hotspur al met 3-1. Everton nam via Theo Walcott nog wel de leiding, maar in het tijdsbestek van twintig minuten waren de Spurs vier keer trefzeker.

Son Heung-min en Harry Kane waren beiden twee keer trefzeker voor de bezoekers. Ook Dele Alli en Christian Eriksen scoorden. Voor Eriksen was het zijn 43e goal in dienst van de Londense club en daardoor passeerde hij Gareth Bale.

Het is de derde keer dat Everton zes goals incasseert in een thuiswedstrijd in de Premier League. In 2014 won Chelsea met 6-3 in Liverpool en in 2009 was Arsenal er met 6-1 te sterk.

Door de zege verkleinde Tottenham Hotspur (42 punten) het gat met nummer twee Manchester City tot twee punten. City verloor zaterdag verrassend met 3-2 van Crystal Palace. Liverpool is koploper met 48 punten.

