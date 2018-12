De Roon mist kraker tegen Juventus

De Nederlandse middenvelder, onder bondscoach Ronald Koeman een vaste waarde in Oranje, viel zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen Genoa (3-1) al vroeg uit na een grove tackle van Cristian Romero. De Roon moest voor onderzoek naar het ziekenhuis, maar daar werd de vrees voor een breuk in zijn rechtervoet weggenomen.

Trainer Gian Piero Gasperini denkt wel dat hij zijn middenvelder een tijdje moet missen. Atalanta ontvangt Juventus op tweede kerstdag in Bergamo en sluit het jaar zaterdag af tegen Sassuolo. Naar verwachting moet De Roon die wedstrijden overslaan. Atalanta staat in de Serie A op de negende plaats.

