Brouwer en Meeuwsen veroveren indoortitel

Het gelouterde koppel, goed voor brons bij de Olympische Spelen van Rio 2016, versloeg Sven Vismans en Jasper Bouter in de finale in drie sets: 21-18 18-21 19-17. Brouwer en Meeuwsen overleefden in de beslissende set twee matchpoints en sloegen even later zelf wel toe.

Brouwer won vorig jaar ook al de Nederlandse indoortitel, toen met Christiaan Varenhorst aan zijn zijde. Bij de vrouwen waren Marleen Ramond-Van Iersel en Joy Stubbe de besten, net als eerder dit jaar bij de NK in de buitenlucht op het strand van Scheveningen. Ramond-Van Iersel en Stubbe versloegen het jonge koppel Raïsa Schoon/Emi van Driel in de finale in drie sets: 20-22 21-13 15-13.