Kersverse vader Sol: ’Het was een moeilijke beslissing’

De kersverse vader reisde echter mee naar Drenthe en had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 2-0 zege.

„Het was een heel moeilijke beslissing. Om binnen 24 uur na de geboorte afscheid te nemen van je baby is erg moeilijk. Maar het kindje was gezond en in goede handen, dus achteraf is het een goede beslissing geweest. Het was namelijk echt een belangrijke wedstrijd voor ons”, zei Sol bij FOX Sports.

Twaalf uur slaap

In aanloop naar het duel wilde Sol nog wat extra nachtrust pakken en dat lukte. „Ik heb twaalf of dertien uur geslapen; rond 20.30 uur lag ik er al in en ik stond om 9.30 uur op”, aldus de Spaanse spits, die in Emmen al zijn dertiende doelpunt van dit seizoen maakte.

De vraag is of hij na de winterstop nog steeds voor Willem II speelt. „Ik ben zo gelukkig in Tilburg, maar je weet het nooit. Ik zou liegen als ik er niet over zou nadenken. Maar ik wil de media vragen mijn situatie te respecteren en niet te veel geruchten te verspreiden.”

