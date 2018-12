Duel Boëtius en Brenet eindigt in puntendeling

Hoffenheim begon nog wel voortvarend. Kerem Demirbay draaide na tien minuten weg bij zijn tegenstander en scoorde vanaf zo’n twaalf meter met een diagonaal schot. Vijf minuten later schoot Jean-Philippe Mateta hard raak en die goal bleek goed voor een punt.

Bij Hoffenheim werd Joshua Brenet in de 73e minuut gewisseld, bij de bezoekers deed Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd mee.

Vier van de laatste zes duels van Hoffenheim eindigden ook in 1-1. Het won op 10 november voor het laatst, met 2-1 van Augsburg. Tussen alle remises in de Bundesliga door werd er twee keer verloren in de Champions League, met 2-3 van Shakhtar Donetsk en met 1-2 van Manchester City.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.