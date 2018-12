Van Gerwen stuit op Lewis in achtste finale

De 33-jarige Engelsman had zondagavond weinig moeite om af te rekenen met Darius Labanauskas, de bedwinger van Raymond van Barneveld in de tweede ronde. The Jackpot won vrij probleemloos met 4-0. „Ik kijk uit naar het treffen met Michael”, aldus Lewis tegenover RTL7. „Hij speelde nog niet briljant tegen Max Hopp, maar gooide wel heel stabiel.”

Bekijk ook: Zure uitschakeling voor Van der Voort

Van Gerwen is een van de twee overgebleven Nederlanders die nog actief is in Ally Pally. De andere - Benito van de Pas - speelt donderdagavond tegen Toni Alcinas voor een plek bij de laatste zestien. Eerder op zondag werd Vincent van der Voort uitgeschakeld door Chris Dobey.