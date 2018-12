Van Egmond: ’VAR had mogen ingrijpen; geen penalty PSV’

Dat zei hij zondagavond tegen Fox Sports. „Ik vind het geen penalty”, zei Van Egmond over het duel tussen PSV-back Denzel Dumfries en AZ-verdediger Ron Vlaar. Op advies van videoscheidsrechter Kevin Blom legde arbiter Pol van Boekel de bal vijf minuten voor tijd op de stip. Hirving Lozano besliste vervolgens vanaf elf meter het duel definitief in het voordeel van de Eindhovenaren: 3-1.

„Hier had de VAR in mogen grijpen. Dat zal ook over twee weken aan de orde komen als we dit gaan evalueren”, zei Van Egmond.

