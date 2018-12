Isimat-Mirin: ’Ik accepteer de kritiek’

Het leek aanvankelijk niet de rentree te worden waarop hij hoopte, want Isimat kreeg in de zwakke eerste helft van PSV de hoon van het publiek verschillende keren over zich heen.

Interessante avond

„Ik heb dat niet persoonlijk opgevat, want het was volgens mij niet alleen voor mij bedoeld. Het was meer de manier waarop wij als team speelden die eerste helft”, aldus de verdediger, wiens contract na dit seizoen afloopt. „Ik accepteer de kritiek van de trainer en ook van de fans. Ze zijn er altijd, ook in slechte tijden. Uiteindelijk was het een interessante en mooie avond. Ik ben blij met de overwinning. We zijn winterkampioen, maar dat is nog geen titel natuurlijk.”

Trainer Mark van Bommel koos bij afwezigheid van Schwaab steevast voor Sainsbury. Onlangs liet hij nog in niet mis te verstane woorden („Isimat verdient het niet om te spelen”) weten waarom hij voor de Australiër koos. „Dat hoort bij voetbal. Ik heb geantwoord op het veld”, aldus de Franse verdediger. „Mijn teamgenoten hebben me goed geholpen tijdens de wedstrijd. Ik merkte toch dat het anders is, als je een tijd geen wedstrijden meer hebt gespeeld. Gelukkig heb ik wel wat ervaring, daardoor ik was niet gestrest.”