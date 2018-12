Dost kan eerste nederlaag Keizer niet voorkomen

De ploeg van Keizer boog in Guimaraes met 1-0 voor het in goede vorm verkerende Vitoria Guimaraes, dat de afgelopen elf duels niet verloren had. In de 26e minuut schoot Toze met een van richting veranderd schot raak, nadat de bal na een afgeslagen corner voor zijn voeten was beland.

Keizer was met Sporting bezig aan een indrukwekkend reeks. Sinds zijn aanstelling vorige maand won de club zeven duels en daarin was het liefst dertig keer trefzeker. Bas Dost was in de slotfase nog dicht bij de 1-1 met een kopbal, maar de spits van Sporting wist zich niet te onderscheiden. Bij Guimaraes deed Ola John, voormalig speler van FC Twente, de tweede helft mee als invaller.

Door de nederlaag werd de achterstand op koploper Porto, dat met 2-1 won van Rio Ave, vergroot tot vijf punten. Nummer 2 Benfica haalde uit tegen Braga. In Lissabon werd het liefst 6-2.