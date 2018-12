Dolberg op dreef: ’Zo worden we kampioen’

Op aangeven van Daley Blind pegelt Kasper Dolberg de 0-1 tegen de touwen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

UTRECHT - Stadion De Galgenwaard in de Domstad was voor Ajax vaak een onneembare vesting. Maar het fort werd zondag vakkundig gesloopt door Kasper Dolberg. De Deense spits was tijdens FC Utrecht-Ajax (1-3) op dreef en had met de openingstreffer én de aanleiding tot de 0-2 een groot aandeel in de opvallend eenvoudige zege van de sterke Amsterdammers. „Dit was mijn beste wedstrijd van 2018”, zei de Ajax-spits na afloop onomwonden.