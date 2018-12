Voormalig Ajax-keeper dubbel gestraft voor duw

De commissie van beroep verhoogde de door de tuchtcommissie opgelegde schorsing (twee maanden) voor de voormalig doelman van NEC, Borussia Dortmund, Ajax en VVV-Venlo tot 9,5 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. ’Dit houdt in dat betrokkene gedurende de schorsing niet aan wedstrijden in de zaal of op het veld noch aan zaal- of veldtrainingen mag deelnemen, geen functie binnen de KNVB of binnen een vereniging mag vervullen en op geen enkele wijze, actief of passief, mag deelnemen aan activiteiten binnen de KNVB of vereniging’, schrijft de voetbalbond.

Daarom had de schorsing, die 15 november inging, ook gevolgen voor Ajax, waar Gentenaar de keepers van de middenbouw traint. In plaats van op het veld te staan, drinkt de keeperstrainer al wekenlang zo nu en dan een kop koffie op kantoor om feeling te houden. In het nieuwe jaar kan hij de trainingen weer hervatten.