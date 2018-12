Beugelsdijk: ’Van Persie is een held’

„Voor mij is Van Persie een held”, zegt Beugelsdijk. „Ik heb superveel respect voor hem, een fantastische voetballer. Voor mij is het alleen maar mooi tegen zo’n grote speler te mogen spelen. Ja, soms spookt dat dan wel even door m’n hoofd, maar daarna gaat de focus er weer op. Wie het ook is, ik moet hem uit de wedstrijd zien te spelen. Eén keer had Robin een vooractie en liep hij fantastisch bij me weg, daarna hield ik daar rekening mee.”

Beugelsdijk moest diep gaan om Van Persie te bedwingen en Feyenoord op een gelijkspel te houden. „Ik ben gesloopt, kreeg ook kramp, maar we hebben wel een verdiend gelijkspel te pakken.”