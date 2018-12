Onana heeft weinig last van vuurwerkbom

„Ik ben oké”, zei Onana na afloop. „Het is nu tijd voor vakantie, niet om terug te kijken.”

De politie van Utrecht sprak van een vuurwerkbom. „Tijdens FC Utrecht-Ajax werd er een vuurwerkbom op het veld gegooid richting de keeper van Ajax. In samenwerking met FC Utrecht is een verdachte na de wedstrijd buiten het stadion aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt’.

Matthijs de Ligt schrok zich tijdens de wedstrijd rot van de knal. „Nu lachen we erom, maar het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk als je met vuurwerk wordt bekogeld. Maar het is niet aan mij om daar verder iets over te zeggen. Dat is aan FC Utrecht. Ik heb André nog niet gesproken, maar hij zal vast wel zijn geschrokken.”

