Tadic jaagt op strafschoprecord Landzaat

De Serviër benutte zijn zestiende strafschop in de Eredivisie op rij en jaagt op Denny Landzaat. De huidige assistent-trainer van Feyenoord benutte tussen 2000 en 2006 al zijn 25 strafschoppen.

De overwinning van Ajax was de 1400e die de club in de Eredivisie boekte. PSV volgt met 1288 zeges. De Amsterdammers openden dit seizoen in vijftien van de zeventien wedstrijden de score. Koploper PSV maakte veertien keer het openingsdoelpunt.

Bekijk ook: Ajax neemt ook lastige horde Utrecht