Van Basten: ’Ik voelde me buitengesloten’

In het NOS-programma Studio Voetbal legt Van Basten uit hoe hij tot de beslissing is gekomen. „Uiteindelijk hebben zij gezegd: we maken er een einde aan. Toen was het snel geregeld.” De oud-bondscoach van het Nederlands elftal vindt het wel jammer. „Maar ik moet wel het gevoel hebben dat ik welkom ben en word gewaardeerd.”

Bekijk ook: Van Basten voelde zich Don Quichot bij FIFA

En dat gevoel ontbrak steeds meer. „Ik merkte dat ik niet meer bij vergaderingen was. Naarmate de tijd vorderde, voelde ik me meer buitengesloten. Ik was waarschijnlijk te direct.”

Boban

De verhouding met FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de secretaris-generaal Zvonimir Boban - voormalig ploeggenoot van San Marco - werd er ook niet beter op. Hij had het idee dat vooral Boban last had van jaloezie. „„Dat hij het gevoel had: ’wat hij kan, kan ik ook. Dan heb ik hem niet nodig’.”

Bekijk ook: Van Basten weg bij FIFA

Volgens Van Basten is zijn relatie met de Kroaat altijd goed geweest, tot ze onlangs een discussie kregen. „Ik vroeg waarom ik niet gevraagd was voor vergaderingen en toen kreeg ik nauwelijks antwoord. Toen vroeg ik: ’waarom gaan we niet door?’ en kreeg ik weer geen antwoord. Het wachten was op een antwoord van Infantino, maar die was constant onderweg. De grote jongens zijn niet meer ten tonele verschenen.”

Bij zijn afscheid, in oktober na een dienstverband van twee jaar, liet Van Basten weten dat hij meer tijd met zijn familie wilde doorbrengen. Hij keek toen nog met tevredenheid terug op zijn periode bij de FIFA.