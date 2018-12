Pochettino: ’Spurs serieuze titelkandidaat’

Zijn ploeg is een serieuze titelkandidaat in de Premier League. „Liverpool en Manchester City zijn de duidelijke favorieten, maar we doen mee en we gaan het zeker proberen”, zei de Argentijnse manager van de Londense club. De Spurs waren voor het laatst kampioen van Engeland in 1961.

„Het gaat erom consistent te zijn in het voetbal. Als wij daarin slagen en zo goed blijven spelen als tegen Everton, dan zijn we een serieuze titelkandidaat. Maar de competitie duurt nog lang en we zijn nog op vier fronten actief, dus het wordt zwaar.”

De Spurs staan derde in de Premier League, zes punten achter koploper Liverpool en twee achter titelverdediger Manchester City. De ploeg is in de tweede seizoenshelft ook nog actief in de Champions League, FA Cup en League Cup.

