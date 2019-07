Bertens: 'Ik moest niet lachen’

„Ik moest niet lachen, maar ik vroeg wel: ’moet het?’”, verklaarde de Nederlandse. „Maar het is wat het is. Mijn eerste ontmoeting met het Centre Court was niet bepaald leuk hier. Maar als nummer vier van de wereld word je nou eenmaal soms op het Centre Court gezet. Om mijn wedstrijd tegen Kvitova lachen we nu. Tegenwoordig krijg ik er geen extra zenuwen meer door.”

Bertens had voorafgaand aan haar duel met Minella in de catacomben een onderonsje met de Luxemburgse. „Ik vroeg me af of zij het ook op het laatste moment had gehoord. Ik vind het vrij apart dat je dat op het laatste moment hoort. Daarin kijken ze niet heel erg naar de speelsters”, stelde Bertens vast.

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg de beste Nederlandse tennisster van de umpire te horen dat haar sokken wellicht niet door de ballotagecommissie van Wimbledon zouden komen, maar dat bleek mee te vallen. „Er zit een klein randje grijs in. De referee moest de baan opkomen en die zei dat het goed was. Ik heb er geen seconde over nagedacht. Ik heb dertig paar van dit soort sokken bij me”, vertelde Bertens terwijl ze haar sokken laat zien.