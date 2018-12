Van Aert zegt sorry na ruzie met Van der Poel

De Belg bood via Twitter ook zijn excuses aan voor zijn kritiek aan het adres van de internationale wielrenunie UCI, die de tijdklok zondag na de wereldbeker in Namen in de zogeheten uitfietstent plaatste.

Met name zijn grote rivaal Mathieu van der Poel ergert zich aan de gewoonte van Van Aert om meteen na de wedstrijd uit te fietsen op de rollenbank. De podiumceremonie wordt daarom uitgesteld. „Ik denk niet dat wij moeten wachten omdat één iemand op de rollen wil rijden. Van mij mag Van Aert op zijn rollen rijden, maar niet ten koste van ons”, mopperde Van der Poel na zijn zege in Namen in de Vlaamse media.

Van Aert kreeg in Namen precies 10 minuten om zich gereed te maken voor het podium. De Belg stoorde zich enorm aan de tijdmeting. „De UCI heeft volgens mij wel andere problemen die het eerst moet oplossen”, zei de nummer twee van Namen. Een dag later zag hij het anders. „Ik ben het eens met de tijdklok; het maakt de zaken duidelijk voor iedereen.”

