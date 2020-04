Sport Kort: Zuid-Korea hervat voetbalcompetitie in mei

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Voetbal in Zuid-Korea begint op 8 mei

12.18 uur: De voetbalcompetitie in Zuid-Korea, de zogenoemde K-league, gaat op 8 mei van start. De wedstrijden worden voorlopig nog wel zonder publiek gespeeld. Het begin van het seizoen werd ongeveer twee maanden geleden uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Het ziet ernaar uit dat de Koreaanse regering er in slaagt de uitbraak van het virus redelijk onder controle te houden.

Mocht er een speler gedurende het seizoen positief testen op het virus, dan is de afspraak dat de hele selectie twee weken in quarantaine gaat.

Wielrennen: Voorlopig geen nieuwe datum NK op de weg, Drenthe blijft gastheer in 2021

11.32 uur: Wielerbond KNWU en organisator Courage Events hebben in overleg met de provincie Drenthe besloten voorlopig geen nieuwe datum te plannen voor het Nederlandse kampioenschap wielrennen op de weg. Dit vanwege het feit dat er vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot 1 september geen grotere sportevenementen zijn toegestaan. Wel is besloten om het evenement in 2021 opnieuw toe te wijzen aan de provincie Drenthe.

„Een NK is pas aan de orde wanneer de gezondheidssituatie in Nederland onder controle is en wanneer de maatschappij weer meer kan functioneren”, zegt algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. „Mocht de situatie in Nederland zich dusdanig positief ontwikkelen én blijken dat de daarvoor benodigde ruimte op de kalender beschikbaar is, dan wordt er tegen die tijd een afweging gemaakt of een NK mogelijk en wenselijk is om nog dit jaar te organiseren. Het is mooi dat organisator Courage Events, de Provincie Drenthe en de andere partners de bereidheid en de flexibiliteit hebben om ook deze editie te faciliteren.”

Beachvolleybal: WK in Rome verplaatst naar 2022

11.02 uur: Het wereldkampioenschap beachvolleybal van 2021 in Rome wordt met een jaar uitgesteld tot de zomer van 2022. Aangezien de Olympische Spelen van Tokio zijn verplaatst naar 2021 dreigde het evenement in de knel te komen.

De internationale volleybalfederatie FIVB zegt in een verklaring: „Wij geloven dat dit de beste oplossing is. Het is ook mooi dat het evenement in Italië blijft, een land met een rijke sportgeschiedenis.”

Algemeen: NOC*NSF en Nederlandse Loterij verlengen partnership

10.23 uur: De samenwerking tussen NOC*NSF en Nederlandse Loterij is met een jaar verlengd. Daar bij is de financiële bijdrage van de loterij-organisatie substantieel verhoogd. Deze verhoging maakt het mogelijk om 1 miljoen euro in het speciale Coronanoodfonds Sport te stoppen. De huidige overeenkomst loopt tot en met december 2020 en is vandaag verlengd tot eind 2021. NOC*NSF is juist in deze tijd zeer content met deze verlenging.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: „We zijn erg blij met het verlengen van het partnership met Nederlandse Loterij met in ieder geval een jaar. Nu heel Nederland en ook de sport zo zwaar getroffen wordt door het virus en de gevolgen van de noodzakelijke maatregelen van het kabinet, is het erg fijn dat we partners hebben die solidair zijn en dat ook willen blijven. De verhoging maakt een extra donatie in ons Coronanoodfonds Sport mogelijk en is mede daarom al zeer welkom. Dit fonds draagt bij aan het opvangen van de schade die de sport op dit moment dagelijks oploopt.”

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: „Als jarenlange partner van de Nederlandse sport zijn wij er in goede en minder goede tijden. Naast onze jaarlijkse afdracht aan sportend Nederland, vinden wij het belangrijk om juist nu onze samenwerking met NOC*NSF in de vorm van steun aan TeamNL te verlengen én te versterken.”