Australië zonder steunpilaar Mooy naar Azië Cup

De middenvelder van Huddersfield Town liep begin december een fikse knieblessure op en zou daardoor sowieso een groot deel van het toernooi moeten missen.

Bondscoach Graham Arnold nam Mooy desondanks aanvankelijk toch op in zijn selectie, maar na overleg met de medische staf van Huddersfield Town en een onafhankelijke specialist heeft hij besloten om de 28-jarige middenvelder in Engeland te laten herstellen.

„Het is teleurstellend dat we Aaron kwijtraken voor dit toernooi”, zei Arnold. „We hebben alle opties onderzocht, maar we kwamen samen tot de conclusie dat hij nog zeker een maand nodig heeft om te herstellen. Dat zou betekenen dat Aaron op z’n vroegst pas in de halve finale zou kunnen spelen. Met zoveel wedstrijden in zo’n korte periode, vinden we het beter om een volledige fitte speler mee te nemen.”

De Australiërs verdedigen komende maand op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten de Aziatische titel, die ze in 2015 voor het eerst veroverden. Mooy is een belangrijke schakel bij de ’Socceroos’, waardoor Arnold hem ondanks zijn blessure toch wilde meenemen.

De bondscoach heeft nu James Jeggo (Austria Wien) als vervanger opgeroepen. De PSV-verdedigers Trent Sainsbury en Aziz Behich maken ook deel uit van de selectie. Australië begint de Azië Cup op 6 januari tegen Jordanië en speelt in de groep verder tegen Palestina en Syrië.

