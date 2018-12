Willem II neemt ’nachtbrakers’ in genade aan

De vier geboren Duitsers werden zondag kort voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen uit de selectie gezet. De Tilburgse club houdt het hierbij, want het kwartet mag na een korte vakantie begin januari weer ’gewoon’ aansluiten bij de selectie van trainer Adrie Koster.

Willem II wil niet zeggen wat Wellenreuther, Meissner, Akkaynak en Avdijaj precies hebben gedaan. „Een niet optimale voorbereiding in het hotel waar de nacht voor de wedstrijd werd overnacht”, zo luidt de officiële verklaring.

De club weerspreekt de geruchten dat de Duitsers in de nacht voor de wedstrijd op stap zijn geweest, alcohol zouden hebben gedronken en vrouwen meegenomen zouden hebben naar het hotel in de buurt van Emmen. „Willem II spreekt deze geruchten tegen, maar kiest er ook voor om verder niet in detail te treden.”

Volgens het Brabants Dagblad hebben de spelers tot diep in de nacht op luidruchtige wijze gekaart op hun hotelkamer. Zonder de vier disciplinair geschorste Duitsers, die in Emmen allemaal op de tribune moesten plaatsnemen, won de ploeg van Koster met 2-0. Willem II gaat op 5 januari mét Wellenreuther, Meissner, Akkaynak en Avdijaj op trainingskamp naar de Spaanse badplaats Marbella.

