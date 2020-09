Van der Voort niet blij met bord: ’Daar zet ik al het geld van de wereld op’

Maar meer nog dan de whitewash waarmee Van der Voort zich verzekerde van een plaats in de achtste finale, ging het na afloop over het onderonsje tussen beide spelers op het podium.

„We hadden het over het bord waarop we stonden te gooien in de ingooiruimte”, verklaarde Van der Voort. „Dat was in niets te vergelijken met het bord dat hier op het podium hangt. Het is hoger en langer. Ik durf al het geld van de wereld erop te verwedden dat het anders is.”

Zege vergeten?

Van der Voort won in 2014 in Salzburg de Austrian Darts Open, maar moest daar door zijn vriend Michael van Gerwen (die het zaterdag opneemt tegen Glen Durrant, red.) aan worden herinnerd. „Toen we hier aankwamen zei Michael dat ik hier in het verleden had gewonnen, maar daar stond me echt niets van bij, haha.”

The Dutch Destroyer neemt het zaterdagavond in de achtste finale op tegen Gerwyn Price. „Hij is momenteel misschien wel de beste speler ter wereld, maar hij lijkt niet altijd even gemotiveerd om dat te laten zien. Ik ga er alles aan doen om te winnen. Hopelijk doet de organisatie dan iets aan het bord in de ingooiruimte.”