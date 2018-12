Nainggolan verontschuldigt zich na schorsing

„Het belangrijkste is om op te staan uit deze situaties, vooruit te kijken en door hard werken altijd mijn best te doen!”

De voormalige Rode Duivel werd volgens Italiaanse media geschorst omdat hij de voorbije weken enkele keren te laat kwam op training.

Bekijk ook: Inter gooit Nainggolan uit selectie

Niet alleen het te laat komen zou een doorn in het oog van de club zijn geweest. Er doen namelijk geruchten de ronde dat de middenvelder zich ook heeft misdragen op het kerstfeestje van de club.

Zaterdag speelde Inter 1-1 gelijk bij Chievo op de zeventiende speeldag. Nainggolan werd in de 67e minuut naar de kant gehaald. Woensdag ontvangen de Milanezen Napoli, tweede in de stand. Inter telt 33 punten, Napoli 41.

Nainggolan ruilde afgelopen zomer AS Roma voor Internazionale. De middenvelder - gehinderd door blessures - speelde tot dusver 15 wedstrijden voor Inter, waarin hij drie keer scoorde.

In mei van dit jaar stopte Nainggolan bij de Rode Duivels, nadat hij door bondscoach Roberto Martinez niet werd geselecteerd voor het WK in Rusland. Hij verzamelde 30 caps en maakte daarin zes goals. Nainggolan zorgde al geregeld voor ophef, door onder meer op sociale media video’s te delen waarop hij rokend en alcohol drinkend te zien is. Begin dit jaar werd hij omwille van die reden door AS Roma beboet en één wedstrijd aan de kant gehouden.