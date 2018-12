Ajax heeft dag minder rust voor Klassieker

De Amsterdamse club sluit drie dagen eerder, op donderdag 24 januari, het midweekse bekerprogramma af tegen sc Heerenveen. Feyenoord speelt een dag eerder al tegen Fortuna Sittard.

AZ en Vitesse trappen de kwartfinales van het bekertoernooi af op dinsdag 22 januari om 20.45 uur in Alkmaar. Een dag later speelt FC Twente vanaf 18.30 uur thuis tegen Willem II, waarna Feyenoord en Fortuna Sittard in Rotterdam om 20.45 uur beginnen aan hun duel.

Volgens de KNVB kunnen Ajax en Feyenoord hun bekerwedstrijd niet op dezelfde dag afwerken, omdat geen van beide clubs om 18.30 uur kan spelen en een gelijktijdig begin ook niet mogelijk is. De Klassieker begint op 27 januari om 14.30 uur. Ajax heeft als nummer twee van de eredivisie tien punten meer dan Feyenoord, dat derde staat.