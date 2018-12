Van Rijsselberghe hoopt op America’s Cup

Dat kreeg de tweevoudig olympisch kampioen windsurfen afgelopen week te horen. De America’s Cup is de oudste sporttrofee ter wereld.

„Zo’n project, een jaar ná de Spelen van Tokio, zou ik zó gaaf vinden”, schrijft Van Rijsselberghe op zijn blog. „Dusssss: Simeon mag me bellen, dit is een openlijke sollicitatie. Gaan we daarna samen kijken of het ook echt kán.”

De 30-jarige windsurfer van Texel wil in 2020 bij de Spelen van Tokio voor zijn derde olympische titel gaan. Van Rijsselberghe moet dan wel de kwalificatiestrijd met zijn trainingsmaatje Kiran Badloe winnen. Slechts één van hen mag naar Tokio.

Afgelopen week werd bekend dat een Nederlands zeilteam tot de zes uitdagers behoort van titelhouder Emirates Team New Zealand (ETNZ) voor de strijd om de 36e America’s Cup. De zes hypermoderne zeiljachten gaan vanaf oktober 2019 strijden om de Prada Cup. De winnaar van deze kwalificatiereeks mag in maart 2021 met ETNZ in Auckland duelleren om de prestigieuze zeiltrofee.