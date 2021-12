Wondergoals leiden Vitesse in beker langs Sparta, AZ wint overtuigend van Heracles

Vlak voor rust maakte de 21-jarige Frederiksen gelijk uit een een vrije trap.

Tien minuten voor tijd bepaalde hij de eindstand met een inzet achter zijn standbeen langs. Frederiksen, die afgelopen zomer overkwam van Juventus, werd vlak voor tijd gewisseld voor Thomas Buitink.

Sparta had de leiding genomen via een penalty van Vito van Crooij, die zelf naar de grond was getrokken door Riechedly Bazoer.

Vitesse is al zes duels op rij ongeslagen, in alle competities. De Arnhemmers staan vierde in de Eredivisie. Sparta won op 6 november voor het laatst, met 3-0 bij Willem II.

AZ wint overtuigend van Heracles in KNVB-beker

AZ heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de KNVB-beker. Heracles Almelo werd mede dankzij twee doelpunten van de Zweed Jesper Karlsson met 4-1 verslagen. Het was de vijfde overwinning op rij voor de Alkmaarders.

AZ nam al in de tweede minuut de leiding via de Griek Vangelis Pavlidis, die met links raak schoot. Vijf minuten voor rust maakte Karlsson er op fraaie wijze 2-0 van: na een goede aanval schoot hij hard en hoog raak na een voorzet vanaf de rechterflank van Yukinari Sugawara.

Bilal Basacikoglu verkleinde vlak voor rust de marge tot één doelpunt met een schot van afstand, een kwartier voor tijd besliste Karlsson het duel door in tweede instantie binnen te tikken. Invaller Yusuf Barasi, 18 jaar oud pas, maakte er vlak voor tijd nog 4-1 van. Barasi was kort daarvoor ingevallen voor Dani de Wit.

Heracles trad niet aan in de sterkste formatie. Keeper Janis Blaswich zat op de bank, evenals onder anderen aanvaller Kaj Sierhuis.

RKC Waalwijk soepel naar derde ronde KNVB-beker

RKC Waalwijk heeft in het KNVB-bekertoernooi gemakkelijk gewonnen van derdedivisieclub Harkemase Boys. De nummer 14 van de Eredivisie won de wedstrijd in Friesland met 5-0.

Kort voor de rust namen de Brabanders afstand van de thuisclub. Yassin Oukili en Finn Stokkers zorgden voor een comfortabele voorsprong bij de rust (0-2). Na ruim een uur kwam Stokkers opnieuw tot scoren. In de laatste minuten bouwden Thierry Lutonda en Saïd Bakari de score nog wat verder uit.

RKC Waalwijk had in de eerste ronde van de KNVB-beker provinciegenoot Willem II met 3-0 uitgeschakeld.