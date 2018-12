Alexander-Arnold en Keita terug bij Liverpool

Liverpool kan op ’Boxing Day’ tegen Newcastle United weer beschikken over verdediger Trent Alexander-Arnold en middenvelder Naby Keita.

De 20-jarige Engelse international miste de laatste twee competitiewedstrijden vanwege een voetblessure. „Trent traint weer volledig mee”, zei trainer Jürgen Klopp, die met zijn ploeg nog altijd ongeslagen is in de Premier League en aan kop van de ranglijst vier punten voorsprong heeft op titelverdediger Manchester City.

De rode brigade van Klopp speelt op tweede kerstdag op het eigen Anfield tegen Newcastle United. De kans is groot dat Naby Keita dan ook weer kan meedoen. De middenvelder uit Guinee viel afgelopen week tegen Wolverhampton Wanderers (2-0) geblesseerd uit. Keita had last van zijn ribben en voet. Klopp verwacht hem tegen Newcastle al weer terug. De Duitser kan niet beschikken over de geblesseerde verdedigers Joe Gomez en Joël Matip.

Bekijk ook: Liverpool gaat in winterstop niet de transfermarkt op