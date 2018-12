Heerenveen zonder ’rood’ duo in tweeluik met Ajax

Rienstra en Kobayashi werden zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen NAC Breda (4-2) beiden al in de eerste helft met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Jochem Kamphuis. Ze accepteerden maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal: drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

SC Heerenveen hervat de competitie op 20 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax. Vier dagen later gaan de Friezen weer naar Amsterdam, dan voor een duel in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker. Trainer Jan Olde Riekerink moet het in beide wedstrijden stellen zonder Rienstra en Kobayashi, twee vaste waardes in zijn elftal. Zelf moet Olde Riekerink het eerste duel vanaf de tribune bekijken. De trainer kreeg in Breda voor zijn aanhoudende protesten langs de kant twee keer een gele kaart en moest ook met rood vertrekken.

Rienstra kreeg rood voor een trap op het onderbeen van Mitchell te Vrede, Kobayashi moest vertrekken na een harde overtreding aan de zijlijn op Mounir El Allouchi. Met negen man verspeelde Heerenveen in Breda een 1-2 voorsprong.

